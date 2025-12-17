Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Verkehrsunfallfluchten auf einem Parkplatz

Northeim (ots)

Northeim, Schaupenstiel / Parkplatz, Dienstag, 16.12.2025, 09.52 - 11.00 Uhr sowie 10.00 - 11.45 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am gestrigen Dienstag kam es auf dem Parkplatz der Alten Brauerei im Schaupenstiel in Northeim zu zwei Verkehrsunfallfluchten. Hier wird aufgrund der zeitlichen Überschneidung ein Tatzusammenhang geprüft.

Ein gemeldeter Unfall hat sich in der Zeit von 09.52 bis ca. 11.00 Uhr ereignet. Am Auto der Geschädigten wurde die rechte Fahrzeugseite stark beschädigt, wodurch ein geschätzter Sachschaden von 5.000 Euro entstand.

Kurz nach der Unfallaufnahme meldete sich ein zweiter Geschädigter bei der Polizei. Hier wurde die Fahrertür beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 2.500 Euro geschätzt. Der Unfall ereignete sich zwischen 10.00 bis ca. 11.45 Uhr.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell