POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in der Leinestraße in Greene

Bad Gandersheim (ots)

Am 05.12.2025, gegen 17:45 Uhr, kam es in 37574 Einbeck im Ortsteil Greene in der Leinestraße auf Höhe der Hausnummer 4 zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Person befuhr mit dem bislang unbekannten Pkw die Leinestraße in Richtung L487. Dabei kollidierten die Außenspiegel der beiden Pkw miteinander. Der Unfallbeteiligte verließ daraufhin den Unfallort, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Bei dem beschädigten Pkw handelt es sich um einen blauen VW Fox.

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder anderweitige Erkenntnisse haben, werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle Bad Gandersheim telefonisch unter 05382 95390 zu melden. (lf)

