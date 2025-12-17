Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in Kreiensen

Bad Gandersheim (ots)

37574 Einbeck OT Kreiensen, Ringstraße Parkplatz neben der Hausnummer 7, Tatzeitraum: Dienstag, 16.12.2025 - 17.00 Uhr bis Mittwoch, 17.12.2025 - 15.00 Uhr

Zur o.a. Tatzeit kam es auf dem Parkplatz in der Ringstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine bislang unbekannte Person streifte vermutlich beim Ausparken den dort befindlichen Pkw der Marke Volkswagen. Der Unfallbeteiligte verließ daraufhin den Unfallort, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten.

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder anderweitige Erkenntnisse haben, werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle Bad Gandersheim telefonisch unter 05382 95390 zu melden. (kla)

