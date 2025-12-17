PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in Kreiensen

Bad Gandersheim (ots)

37574 Einbeck OT Kreiensen, Ringstraße Parkplatz neben der Hausnummer 7, Tatzeitraum: Dienstag, 16.12.2025 - 17.00 Uhr bis Mittwoch, 17.12.2025 - 15.00 Uhr

Zur o.a. Tatzeit kam es auf dem Parkplatz in der Ringstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine bislang unbekannte Person streifte vermutlich beim Ausparken den dort befindlichen Pkw der Marke Volkswagen. Der Unfallbeteiligte verließ daraufhin den Unfallort, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten.

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder anderweitige Erkenntnisse haben, werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle Bad Gandersheim telefonisch unter 05382 95390 zu melden. (kla)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 14:12

    POL-NOM: Diebstahl eines E-Scooters

    Bad Gandersheim (ots) - 37581 Bad Gandersheim, Braunschweiger Straße 3, Tatzeitraum: Dienstag, 16.Dezember 2025 gegen 22.00 Uhr und Mittwoch, 17. Dezember 2025 gegen 11.00 Uhr Im o.a. Zeitraum entwendete eine bislang unbekannte Person einen unverschlossenen E-Scooter der Firma XIAOMI. Zeugen und Zeuginnen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Bad Gandersheim unter ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 08:33

    POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in der Leinestraße in Greene

    Bad Gandersheim (ots) - Am 05.12.2025, gegen 17:45 Uhr, kam es in 37574 Einbeck im Ortsteil Greene in der Leinestraße auf Höhe der Hausnummer 4 zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Person befuhr mit dem bislang unbekannten Pkw die Leinestraße in Richtung L487. Dabei kollidierten die Außenspiegel der beiden Pkw miteinander. Der Unfallbeteiligte verließ daraufhin den Unfallort, ohne ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 07:59

    POL-NOM: Zwei Verkehrsunfallfluchten auf einem Parkplatz

    Northeim (ots) - Northeim, Schaupenstiel / Parkplatz, Dienstag, 16.12.2025, 09.52 - 11.00 Uhr sowie 10.00 - 11.45 Uhr NORTHEIM (Wol) Am gestrigen Dienstag kam es auf dem Parkplatz der Alten Brauerei im Schaupenstiel in Northeim zu zwei Verkehrsunfallfluchten. Hier wird aufgrund der zeitlichen Überschneidung ein Tatzusammenhang geprüft. Ein gemeldeter Unfall hat sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren