Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

LKA-SH: Nach Sprengung eines Fahrkartenautomaten in Kiel: LKA sucht Zeugen

Kiel (ots)

Nach der Sprengung eines Fahrkartenautomaten des Schienenverkehrsunternehmens "Erixx" an der Bahnstation Kiel-Ellerbek durch bislang unbekannte Täter sucht die Polizei nun Zeugen, die in der Nacht zu Freitag, 12. Dezember 2025, Uhr verdächtige Personen oder Ereignisse beobachtet haben.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde der Fahrkartenautomat gegen 1.50 Uhr vermutlich mittels Pyrotechnik gesprengt. Der Automat wurde zwar stark beschädigt, aber nicht aufgerissen, so dass der oder die Täter keine Beute machen konnten. Eine Ohrenzeugin alarmierte die Polizei.

Das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise bitte an Tel. 0431/160-43127 oder 0431/160-43120 oder an jede Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Landeskriminalamt Schleswig-Holstein
Carola Jeschke
Telefon: 0431/160-40130
E-Mail: Presse.Kiel.LKA@Polizei.LandSH.de

Original-Content von: Landeskriminalamt Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell

