POL-HRO: Bedrohung und versuchte Körperverletzung - Tatverdächtiger mit offenem Haftbefehl

Wismar (ots) - Die Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2024 für den Landkreis Nordwestmecklenburg findet am Montag, den 14. April um 11:00 Uhr, in der Polizeiinspektion Wismar, Rostocker Straße 80 in Wismar statt. Interessierte Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen, an der ...

