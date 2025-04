POL-HRO: Einladung für Medienvertreter: Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik der Polizeiinspektion Wismar für das Jahr 2024

Schwerin (ots) - Nachdem es in der Nacht zum Mittwoch zu einem sexuellen Übergriff gekommen sein soll, konnte der Tatverdächtige noch in derselben Nacht vorläufig festgenommen werden. Nach den bisherigen Ermittlungen habe der spätere Tatverdächtige am 08.04.2025 gegen 22:00 Uhr eine 14-Jährige am Bahnhof in Schwerin angesprochen. Im weiteren Verlauf sollen sich ...

mehr