Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auffahrunfall

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Bundesstraße 446, Mittwoch, 17.12.2025, 16.40 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol)

Am Mittwoch gegen 16.40 Uhr befuhr ein 19-jähriger Hardegser mit einem Auto die B446 aus Nörten-Hardenberg in Richtung Lütgenrode. Vor ihm fuhr ein 54-jähriger Mann aus Lenne (Kreis Holzminden). Aufgrund von Unachtsamkeit fuhr der 19-Jährige auf das vor ihm befindliche Auto auf.

Durch den Zusammenstoß verletzten sich die beiden Autofahrer leicht. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht notwendig.

Es kam zu einem geschätzten Sachschaden von 12.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell