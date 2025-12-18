POL-NOM: Fahrraddiebstahl
Uslar (ots)
USLAR -VOLPRIEHAUSEN (ke) Schlarper Straße, zwischen dem 09.12.2025, 00:00 Uhr und dem 15.12.2025, 14:30 Uhr
Bislang unbekannte Täter entwendeten ein FOCUS-Mountainbike aus dem Fahrradständer eines Mehrparteienhausen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 150 EUR. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-80060.
