POL-NOM: Heckscheibe eines Autos eingeschlagen

Northeim (ots)

Northeim OT Langenholtensen, Brunsteiner Straße, Dienstag, 16.12.2025, 20.10 Uhr bis Mittwoch, 17.12.2025, 14.10 Uhr

LANGENHOLTENSEN (Wol)

Im Zeitraum von Dienstag ca. 20.10 Uhr bis Mittwoch ca. 14.10 Uhr hat eine unbekannte Person die Heckscheibe einer 55-jährigen Anwohnerin eingeschlagen. Die unbekannte Person nutzte dafür einen unbekannten Gegenstand. Die Scheibe wurde komplett zerstört.

Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

