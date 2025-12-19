Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unerlaubt Wiesen mit Auto befahren - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37191 Katlenburg, Burgberg, Freitag, 12.12.2025, 12.00 Uhr - Sonntag, 14.12.2025, 10.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Im Zeitraum zwischen Freitagmittag, den 12.12.2025 und Sonntagvormittag, den 14.12.2025 kam es zu einer Sachbeschädigung am Burgberg in Katlenburg.

Mindestens eine unbekannte Person befuhr mit einem nicht näher bekannten Fahrzeug auf eine Wiese einer örtlichen Reitanlage sowie des dortigen Sportplatzes. Hierdurch entstanden tiefe Fahrspuren im Rasen und ein Schaden in Höhe von etwa 5000,00 Euro.

Die Polizei Northeim bittet nun um Zeugenhinweise. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder mögliche Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell