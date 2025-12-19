PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots)

   - 37574 Einbeck, Altendorfer Tor, Do. 18.12.2025, 10:30-11:15 Uhr

Einbeck (pfa)

Am gestrigen Vormittag kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Marktkaufs in Einbeck. Der 70- jährige Einbecker parkte seinen VW Golf gegen 10:30 Uhr auf dem Parkplatz. Nach seinem Einkauf, gegen 11:30 Uhr stellte er einen Schaden an seinem Fahrzeug fest. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

