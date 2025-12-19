POL-NOM: Verkehrsunfallflucht
Einbeck (ots)
- 37574 Einbeck, Altendorfer Tor, Do. 18.12.2025, 10:30-11:15 Uhr
Einbeck (pfa)
Am gestrigen Vormittag kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Marktkaufs in Einbeck. Der 70- jährige Einbecker parkte seinen VW Golf gegen 10:30 Uhr auf dem Parkplatz. Nach seinem Einkauf, gegen 11:30 Uhr stellte er einen Schaden an seinem Fahrzeug fest. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.
Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.
