Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter THC Einfluss einen Pkw geführt

Einbeck (ots)

- 37574 Einbeck, Bundesstraße, Do. 14:42 Uhr

Einbeck (pfa)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte bei einem 25-jährigen PKW-Fahrer aus Dassel neurologische Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf eine Beeinflussung durch berauschende Mittel hindeuteten. Ein anschließend durchgeführter Vortest verlief positiv auf Cannabinoide.

Es folgten eine Blutprobenentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt und die Einleitung eines Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell