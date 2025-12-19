PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Northeim (ots)

Moringen, Lange Straße, Donnerstag, 18.12.2025, 11.25 Uhr

MORINGEN (Wol)

Am Donnerstag gegen 11.25 Uhr fuhr ein 64-jähriger Einbecker mit einem Auto aus einer Parkbucht in der "Lange Straße" in Moringen. Anschließend fuhr er rückwärts in Richtung Nienhagener Straße, um dort zu wenden. Dabei übersah er eine 91-jährige Fußgängerin mit ihrem Rollator. Die Frau aus Moringen kam aufgrund des Zusammenstoßes zu Fall und verletzte sich schwer.

Nach einer Erstbehandlung vor Ort wurde die 91-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 08:21

    POL-NOM: Unter THC Einfluss einen Pkw geführt

    Einbeck (ots) - - 37574 Einbeck, Bundesstraße, Do. 14:42 Uhr Einbeck (pfa) Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte bei einem 25-jährigen PKW-Fahrer aus Dassel neurologische Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf eine Beeinflussung durch berauschende Mittel hindeuteten. Ein anschließend durchgeführter Vortest verlief positiv auf Cannabinoide. Es folgten eine Blutprobenentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 08:16

    POL-NOM: Unfallflucht

    Einbeck (ots) - - 37574 Einbeck, Sülbecksweg, Mi. 17.12.2025, 02:30-10:30 Uhr Einbeck (pfa) In der Nacht am 17.12.2025 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 34-jährige Einbecker parkte seinen BMW in der Straße Sülbecksweg in Einbeck. Am Morgen gegen 10:30 Uhr bemerkte er, dass sein Fahrzeug beschädigt wurde und sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort entfernt hat. Die Schadenshöhe am Fahrzeug wird auf ca. 4000 Euro geschätzt. Hinweise, die zur Aufklärung der ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 08:07

    POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

    Einbeck (ots) - - 37574 Einbeck, Altendorfer Tor, Do. 18.12.2025, 10:30-11:15 Uhr Einbeck (pfa) Am gestrigen Vormittag kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Marktkaufs in Einbeck. Der 70- jährige Einbecker parkte seinen VW Golf gegen 10:30 Uhr auf dem Parkplatz. Nach seinem Einkauf, gegen 11:30 Uhr stellte er einen Schaden an seinem Fahrzeug fest. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren