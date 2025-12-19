POL-NOM: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt
Northeim (ots)
Moringen, Lange Straße, Donnerstag, 18.12.2025, 11.25 Uhr
MORINGEN (Wol)
Am Donnerstag gegen 11.25 Uhr fuhr ein 64-jähriger Einbecker mit einem Auto aus einer Parkbucht in der "Lange Straße" in Moringen. Anschließend fuhr er rückwärts in Richtung Nienhagener Straße, um dort zu wenden. Dabei übersah er eine 91-jährige Fußgängerin mit ihrem Rollator. Die Frau aus Moringen kam aufgrund des Zusammenstoßes zu Fall und verletzte sich schwer.
Nach einer Erstbehandlung vor Ort wurde die 91-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.
