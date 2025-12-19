Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Northeim (ots)

Moringen, Lange Straße, Donnerstag, 18.12.2025, 11.25 Uhr

MORINGEN (Wol)

Am Donnerstag gegen 11.25 Uhr fuhr ein 64-jähriger Einbecker mit einem Auto aus einer Parkbucht in der "Lange Straße" in Moringen. Anschließend fuhr er rückwärts in Richtung Nienhagener Straße, um dort zu wenden. Dabei übersah er eine 91-jährige Fußgängerin mit ihrem Rollator. Die Frau aus Moringen kam aufgrund des Zusammenstoßes zu Fall und verletzte sich schwer.

Nach einer Erstbehandlung vor Ort wurde die 91-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

