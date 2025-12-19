PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in Bad Gandersheim

Bad Gandersheim (ots)

Unfallort: 37581 Bad Gandersheim, Northeimer Straße 14, dortiger Ramba Zamba Parkplatz Unfallzeitpunkt: Freitag, 19.12.2025 ca. 15:30 Uhr

Der bislang unbekannte Fahrzeugführer beschädigt einen ordnungsgemäß geparkten Volkswagen. Anschließend entfernt sich der Unfallbeteiligte von der Örtlichkeit ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Laut Augenzeugen soll es sich bei dem unfallbeteiligten PKW um einen grau/silbernen Opel gehandelt haben. Dieser sei insgesamt mit vier Personen besetzt gewesen.

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder anderweitige Erkenntnisse haben, werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle Bad Gandersheim telefonisch unter 05382/95390 zu melden. (mey)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

