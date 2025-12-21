PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflüchtiger meldet sich einen Tag später

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, B3 Abfahrt Hannoversche Straße, 20.12.2025, 16.00 Uhr

Einbeck (beu)

Zur genannten Zeit meldete eine Verkehrsteilnehmerin der Einbecker Polizei, ein beschädigtes Verkehrszeichen. Zudem würden Trümmerteile um das Verkehrszeichen liegen.

Bei einer Überprüfung vor Ort stellte sich heraus, dass ein Verkehrsteilnehmer von der B3 (Abfahrt Hannoversche Straße) in Richtung der Ortschaft Bartshausen fahren wollte. Aus unbekannten Gründen kam der Fahrzeugführer in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr hier ein richtungsweisendes Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel. Hierbei wurden sowohl das Verkehrszeichen als auch der Pkw des Unfallbeteiligten stark beschädigt. Die Trümmerteile konnten einem schwarzen VW GTX zugeordnet werden.

Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Am Folgetag meldete sich der 43-jährige Unfallverursacher aus dem Bereich Göttingen bei der Polizei Göttingen, um den Unfall zu melden. Die Motivlage bzgl. der Handlungen des Verkehrsteilnehmers bleiben unbekannt.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und höchstwahrscheinlich ein Entzug der Fahrerlaubnis.

Die Polizei weist nochmal ausdrücklich im Zusammenhang mit dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort darauf hin, dass eine Meldung von Verkehrsunfällen am Folgetag oder noch später grundsätzlich nicht vor der Einleitung eines Strafverfahrens schützt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim

