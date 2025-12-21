Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrraddiebstahl

Bad Gandersheim (ots)

Ort: 37574 Einbeck (Kreiensen), Am Plan 6 Tatzeitraum: Donnerstag, 18. Dezember 2025 zwischen 17:40 Uhr - 17:55 Uhr Im oben genannten Zeitraum entwendete eine bislang unbekannte Person zwei unverschlossene Fahrräder auf dem Parkplatz des Lebensmittelgeschäfts. Bei den entwendeten Fahrrädern handelt es sich um ein silbernes und ein grünes Fahrrad. Zeugen und Zeuginnen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Bad Gandersheim unter der Telefonnummer 05832/95390 in Verbindung zu setzen. (lat)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell