POL-NOM: Unter Alkohol- und THC-Einfluss gefahren

Northeim (ots)

Northeim, Westerlange, Sonntag, 21.12.2025, 16.00 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Sonntag gegen 16.00 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim einen 54-jährigen Autofahrer auf der Straße "Westerlange" in Northeim. Bei der Kontrolle konnten neurologische Auffälligkeiten festgestellt werden.

Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von über 0,5 Promille und zudem gab der Mann aus Rhumespringe den Konsum von THC zu. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

Zudem wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

