Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verteilerkasten aufgehebelt

Northeim (ots)

Northeim, Asternstraße, Sonntag, 21.12.2025, 17.45 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Sonntag um 17.45 Uhr meldete eine Zeugin, dass ein Verteilerkasten eines Telekommunikationsunternehmens aufgehebelt wurde.

Vor Ort konnte der durch die Gewalteinwirkung beschädigte Verteilerkasten festgestellt und provisorisch verschlossen werden. Durch die Sachbeschädigung entstand ein Schaden von ca. 200 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell