Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Northeim (ots)

Northeim, Obere Straße, Montag, 22.12.2025, 09.30 - 10.00 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Montag im Zeitraum von ca. 09.30 - 10.00 Uhr parkte die Meldende ein Firmenfahrzeug in der "Obere Straße" in Northeim auf Höhe eines Kindergartens. Als die Frau zu dem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte Beschädigungen an der Fahrerinnenseite. Es entstand ein geschätzter Schaden von mindestens 3.000 Euro.

Ein Hinweis auf die unbekannte Person oder das Fahrzeug gibt es nicht.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

