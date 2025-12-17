PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 251217-1-pdnms Verkehrskontrolle auf der B 202 in Rendsburg

Rendsburg ( B 202 ) (ots)

Am Dienstag, den 16.12.2025 wurde im Zeitraum von 09:00 - 14:00 Uhr ein Fahrstreifen der B202 in Rendsburg (Süd) in Fahrtrichtung Kiel gesperrt. Die Sperrung diente einer Verkehrskontrolle, welche durch den Fachdienst Bezirk des Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Mitte durchgeführt wurde.

Schwerpunkt der Kontrolle lag in der Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführer. Insgesamt wurden 109 Fahrzeuge kontrolliert.

Bei 2 Fahrzeugführern wurde eine Blutprobe aufgrund der Beeinflussung von Betäubungsmitteln entnommen. Ein Fahrer lenkte sein Fahrzeug ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein.

Im Weiteren wurden mehrere Ordnungswidrigkeiten gefertigt. Hier kam es u.a. zur Missachtung der Gurtpflicht, Verstöße gegen die Ladungssicherung, Verstöße gegen Abmessungen und Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Die Polizeidirektion Neumünster wird auch zukünftig gleichartige Verkehrskontrollen durchführen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Gruß

Sönke Petersen

