Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 251216-2-pdnms Verkehrskontrolle in Neumünster, diverse Verstöße festgestellt

Neumünster (ots)

Am 15.12.2025 wurde eine stationäre Verkehrskontrolle vor dem 1. Polizeirevier Neumünster in der Altonaer Straße durchgeführt. Dabei sind durch Polizeivollzugsbeamte des 1. Polizeirevier Neumünster zahlreiche Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt worden. Gestern wurde im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 14:15 Uhr vor dem 1. Polizeirevier Neumünster eine Standkontrolle durchgeführt. Im Kontrollzeitraum konnten durch die Beamten 131 Verkehrsteilnehmer kontrolliert werden. Bei 39 Fahrzeugen konnten leichte Mängel festgestellt werden, sodass ein Kontrollberichtsverfahren eingeleitet worden ist. Insgesamt wurden 54 Verkehrsordnungswidrigkeiten geahndet. Dabei wurde unter anderem von 19 Verkehrsteilnehmern das Smartphone während der Fahrt bedient und von vier Fahrzeugführern das Rotlicht am Bahnübergang missachtet. Ebenfalls wurde von mehreren Verkehrsteilnehmern der Sicherheitsgurt nicht angelegt. Darüber hinaus waren zwei Fahrzeugführer alkoholisiert und eine Fahrzeugführerin führte ihren Personenkraftwagen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Es wurden daher drei Ordnungswidrigkeitsverfahren nach § 24a StVG eingeleitet. Das Hauptaugenmerk der Verkehrskontrolle lag auf der Feststellung von Verkehrsteilnehmern, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmittel stehen. Ebenfalls wurden Ordnungswidrigkeiten geahndet, die Hauptunfallursachen der vergangenen Verkehrsunfälle im Neumünster Stadtgebiet darstellen. Auch in der Zukunft wird die Polizeidirektion Neumünster gleichartige Verkehrskontrollen durchführen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Sönke Petersen

