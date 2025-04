Polizeipräsidium Konstanz

Schramberg

Lkr. Rottweil - Unbekannte attackieren Taxifahrer am Busbahnhof - Polizei bittet um Hinweise (03.04.2025)

Schramberg (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am späten Donnerstagabend am Busbahnhof versucht, einen Taxifahrer auszurauben.

Gegen 23:30 Uhr traten die Täter an das geparkte Taxi in der Berneckstraße heran und verwickelten den Fahrer zunächst in ein Gespräch.

Nachdem einer der Männer an die Fahrerscheibe klopfte und der 68-jährige Fahrer das Fenster öffnete, kam es zu einem kurzen Gespräch über eine Buchung. Anschließend entfernten sich die beiden zunächst kurz, kehrten jedoch umgehend zurück. Einer der Täter riss die Fahrertür auf, beide forderten Geld und schlugen unvermittelt auf den Fahrer ein.

Der Taxifahrer setzte sich zur Wehr, worauf die Täter von ihm abließen und ohne Beute in Richtung Feuerwehrhaus flüchteten.

Die Kriminalpolizeidirektion Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Bereich des Busbahnhofs verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0741 477-0 zu melden.

