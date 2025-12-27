Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Bundesstraße 3, zwischen Mühlenbeck und Einbeck

Freitag, 26.12.2025, 14:45 Uhr

ENBECK (schu)

Am zweiten Weihnachtsfeiertag wurde der Polizei Einbeck ein weißer Geländewagen Mitsubishi mit auffälliger Fahrweise auf der Bundesstraße 3 gemeldet, welcher bereits mehrmals in den Gegenverkehr geraten sei und entgegenkommende Verkehrsteilnehmende hierdurch hätten abbremsen müssen.

Der Pkw konnte durch eine Funkstreifenbesatzung im Bereich der Abfahrt Einbeck-West angehalten und anlassbezogen kontrolliert werden.

Beim 43-jährigen Fahrzeugführer aus dem Landkreis Hildesheim konnte während der Verkehrskontrolle Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von über 1,1 Promille.

Dem Fahrzeugführer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol wurde eingeleitet.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen, insbesondere Verkehrsteilnehmende, welche durch das Fahrverhalten des 43-jährigen gefährdet worden, gebeten, sich bei der Polizei Einbeck unter Telefonnummer 05561-31310 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell