POL-NOM: Diebstahl

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Neustadt, Freitag, 26.12.2025, 11:10 Uhr Am Freitag gerieten gegen 11:10 Uhr zwei Männer in der Northeimer Straße "Neustadt" in einen Streit. Im Verlauf des Streits schlug der 55-jährige Northeimer das 45-jährige Northeimer Opfer mit einer Hundeleine. Dabei wurde das Opfer am Ohr getroffen und leicht verletzt. Der Vorfall soll von einem Zeugen beobachtet worden sein, der noch nicht ...

