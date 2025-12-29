POL-NOM: Diebstahl
Uslar (ots)
USLAR -Allershausen (ke) Göttinger Straße, zwischen dem 22.09.2025, 12:00 Uhr und dem 28.12.2025, 14:00 Uhr
Bislang unbekannte Täter entwendeten aus einer unverschlossenen Garage und einem, durch ein Vorhängeschloss gesicherten, Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in einem Uslarer-Ortsteil diverses Werkzeug und 16 Reifen mit Alufelgen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.760 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-80060.
