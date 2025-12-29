POL-NOM: Brand in Tiefgarage

Northeim (ots) - Northeim Northeim, Stadtgebiet, Sonntag, 28.12.2025 NORTHEIM (Wol) Am Sonntagvormittag wurde über den Polizeinotruf mehrfach ein Fuchs im Northeimer Stadtgebiet gemeldet. Der Fuchs zeigte wenig Scheu., konnte jedoch nicht mehr aufgefunden werden. Gegen 11.35 Uhr wurde ein fünfjähriges Mädchen von dem Fuchs ins Bein gebissen. Das Kind wurde leichtverletzt in ein Göttinger Krankenhaus gebracht. Nach erneuter intensiven Suche konnte der Fuchs durch ...

mehr