Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand in Tiefgarage

Uslar (ots)

USLAR (ke) Lange Straße, 22.12.2025, 06:37 Uhr

Durch noch ungeklärte Ursache kam es in der Tiefgarage eines Uslarer Unternehmens in der Langen Straße zu einem Brand. Hierbei wurde ein geparkter PKW, die Gebäudefassade sowie die Elektroinstallation beschädigt. Die Höhe des Gesamtsachschadens beträgt ca. 5.000 EUR. Da auch eine Brandlegung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei in Uslar um Hinweise, Tel.: 05571-80060.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

