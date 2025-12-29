POL-NOM: Brand in Tiefgarage
Uslar (ots)
USLAR (ke) Lange Straße, 22.12.2025, 06:37 Uhr
Durch noch ungeklärte Ursache kam es in der Tiefgarage eines Uslarer Unternehmens in der Langen Straße zu einem Brand. Hierbei wurde ein geparkter PKW, die Gebäudefassade sowie die Elektroinstallation beschädigt. Die Höhe des Gesamtsachschadens beträgt ca. 5.000 EUR. Da auch eine Brandlegung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei in Uslar um Hinweise, Tel.: 05571-80060.
