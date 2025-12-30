Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Reifen inklusive Felgen vom Auto abmontiert und gestohlen

Northeim (ots)

Northeim, Robert-Bosch-Straße, Montag, 29.12.2025, 20.40 Uhr bis Dienstag, 30.12.2025, 01.25 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Im Zeitraum von Montag ca. 20.40 Uhr bis Dienstag ca. 01.25 Uhr haben unbekannte Personen ein Auto mit Pflastersteinen aufgebockt und die Reifen inklusive Felgen abmontiert. Die Personen entfernten sich anschließend unerkannt von der Robert-Bosch-Straße in Northeim.

Der Wert des Diebesguts wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

