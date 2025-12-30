PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Reifen inklusive Felgen vom Auto abmontiert und gestohlen

Northeim (ots)

Northeim, Robert-Bosch-Straße, Montag, 29.12.2025, 20.40 Uhr bis Dienstag, 30.12.2025, 01.25 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Im Zeitraum von Montag ca. 20.40 Uhr bis Dienstag ca. 01.25 Uhr haben unbekannte Personen ein Auto mit Pflastersteinen aufgebockt und die Reifen inklusive Felgen abmontiert. Die Personen entfernten sich anschließend unerkannt von der Robert-Bosch-Straße in Northeim.

Der Wert des Diebesguts wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 10:53

    POL-NOM: Feuerwerk in die Rhume geworfen

    Northeim (ots) - Northeim, Rückingsallee, Montag, 29.12.2025, 10.35 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Montag warfen zwei Männer im Alter von 73 & 25 Jahren Feuerwerkskörper der Kategorie 2 von der Rückingsallee in die Rhume. Ein 30-jähriger Northeimer sprach die beiden Northeimer an und bat sie darum, dies zu unterlassen. Dabei wies er die beiden Männer auch darauf hin, dass das zünden nur im Zeitraum vom 31.12. bis zum 01.01. ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 07:39

    POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw

    Einbeck (ots) - - 37574 Einbeck, Beethovenstraße, So., 28.12.2025, 17:30 Uhr - Mo., 29.12.2025, 13:00 Uhr Einbeck (pfa) In der Zeit von Sonntag bis Montagmittag kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Das Fahrzeug wurde am Sonntag, gegen 17:30 Uhr, ordnungsgemäß in der Beethovenstraße geparkt. Am Montag, gegen 13:00 Uhr, stellte der Eigentümer des VWs zwei platte Reifen an seinem Polo fest. Die bislang unbekannte Täterschaft stach mit einem scharfkantigen ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 10:35

    POL-NOM: Brand in Tiefgarage

    Uslar (ots) - USLAR (ke) Lange Straße, 22.12.2025, 06:37 Uhr Durch noch ungeklärte Ursache kam es in der Tiefgarage eines Uslarer Unternehmens in der Langen Straße zu einem Brand. Hierbei wurde ein geparkter PKW, die Gebäudefassade sowie die Elektroinstallation beschädigt. Die Höhe des Gesamtsachschadens beträgt ca. 5.000 EUR. Da auch eine Brandlegung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei in Uslar um Hinweise, Tel.: 05571-80060. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren