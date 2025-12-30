PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Feuerwerk in die Rhume geworfen

Northeim (ots)

Northeim, Rückingsallee, Montag, 29.12.2025, 10.35 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Montag warfen zwei Männer im Alter von 73 & 25 Jahren Feuerwerkskörper der Kategorie 2 von der Rückingsallee in die Rhume. Ein 30-jähriger Northeimer sprach die beiden Northeimer an und bat sie darum, dies zu unterlassen. Dabei wies er die beiden Männer auch darauf hin, dass das zünden nur im Zeitraum vom 31.12. bis zum 01.01. erlaubt ist.

Der 25-Jährige beleidigte den 30-Jährigen. Nach der Auseinandersetzung entfernten sich die beiden Männer mit dem öffentlichen Nahverkehr von der Örtlichkeit. Durch eine Streife der Polizei Northeim konnten die Männer im Bus festgestellt und befragt werden.

Der 25-jährige Mann blieb verbal aggressiv und schien kein Unrechtsbewusstsein aufzubringen. Gegen den 25-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung und gegen die beiden Northeimer wurde zudem ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

