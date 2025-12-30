PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mülleimer zerstört

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau, Dienstag, 23.12.2025, 16.00 Uhr bis Samstag, 27.12.2025, 16.30 Uhr

KATLENBURG-LINDAU (Wol)

Im Zeitraum von Dienstag, den 23.12. ca. 16.00 Uhr bis Samstag ca. 16.30 Uhr kam es zu mehreren Sachbeschädigungen von Mülleimern in Katlenburg. Unter anderem im Bereich Am Anger in Katlenburg wurden Mülleimer auf unbekannte Art und Weise beschädigt bzw. zerstört. Dadurch entstand eine Schadenshöhe von mindestens 500 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

