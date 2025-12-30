POL-NOM: Mülleimer zerstört
Northeim (ots)
Katlenburg-Lindau, Dienstag, 23.12.2025, 16.00 Uhr bis Samstag, 27.12.2025, 16.30 Uhr
KATLENBURG-LINDAU (Wol)
Im Zeitraum von Dienstag, den 23.12. ca. 16.00 Uhr bis Samstag ca. 16.30 Uhr kam es zu mehreren Sachbeschädigungen von Mülleimern in Katlenburg. Unter anderem im Bereich Am Anger in Katlenburg wurden Mülleimer auf unbekannte Art und Weise beschädigt bzw. zerstört. Dadurch entstand eine Schadenshöhe von mindestens 500 Euro.
Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell