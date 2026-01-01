PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Stadt und Polizei ziehen positive Silvesterbilanz

Northeim (ots)

37154 Northeim, Do. 01.01.2026

Northeim (mho)

Der Jahreswechsel verlief für die Stadt und die Polizei Northeim ohne größere Schadensereignisse. Dennoch waren die Einsatzkräfte mehrfach im Einsatz.

Bereits gegen 21:30 Uhr kam es an der Oberschule in Northeim zu einem Einsatz. Bislang unbekannte Personen warfen mehrere Böller in einen Briefkasten. Durch die Detonation löste sich ein Segment einer Eingangstür. Anschließend wurde weitere Böller in das Gebäude geworfen. Durch die Feuerwehr wurde das Schulgebäude im Anschluss mit Lüftern rauchfrei gemacht. Die Verursacher entfernten sich unerkannt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Im Anschluss kam es vermehrt zu kleineren Bränden von Mülltonnen, Mülleimern und Verpackungsresten. Vielfach handelte es sich um brennende Feuerwerksbatterien oder Müll, der offenbar durch pyrotechnische Gegenstände entzündet worden war.

Die aufkommenden Brände konnten, auch in enger Zusammenarbeit mit Kräften der Feuerwehr, jeweils rasch gelöscht und eine Ausbreitung und größere Feuer damit verhindert werden.

Gegen 02:00 Uhr brannte in Hammenstedt eine Mülltonne, welche unter einem Carport stand. Das Feuer drohte auf das Carport überzugreifen. Nur durch das schnelle Einschreiten der Anwohner konnte ein größerer Brand verhindert werden.

Insgesamt ziehen sowohl Stadt, als auch Polizei Northeim eine positive Silvesterbilanz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

