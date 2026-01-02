POL-NOM: 51-jähriger bei Ladendiebstahl erwischt - Zeugen müssen eingreifen
Northeim (ots)
37154 Northeim, Grafenhof, Mittwoch, 31.12.2025, 13.10 Uhr
NORTHEIM (mil) -
Ein 51-jähriger Mann entwendete aus einem Supermarkt im City-Center Northeim Lebensmittel im Wert von rund 6,00 Euro und passierte anschließend den Kassenbereich ohne die Ware zu bezahlen. Hier wurde er von der Kassiererin auf die Ware in seiner Jackentasche angesprochen und versuchte unmittelbar zu fliehen. Mehrere Zeugen wurden auf die Situation aufmerksam und konnten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Verletzt wurde niemand.
Gegen den Mann wurde nun ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet.
