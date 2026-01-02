Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Urkundenfälschung durch Anbringung von gestohlenen Kennzeichen

Northeim (ots)

37154 Northeim, Holzhäuser Straße, Mittwoch, 31.12.2025, 09.50 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine Polizeistreife wurde am Mittwochvormittag auf einen am Straßenrand geparkten Opel aufmerksam. Eine Überprüfung des angebrachten Kennzeichens ergab, dass dieses zuvor für ein anderes Fahrzeug ausgegeben wurde und als gestohlen gemeldet wurde.

Die Kennzeichen wurde durch die Polizei Northeim sichergestellt. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte ein 36-jähriger Mann als Täter ermittelt werden. Er muss sich nun wegen Urkundenfälschung verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell