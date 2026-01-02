POL-NOM: Urkundenfälschung durch Anbringung von gestohlenen Kennzeichen
Northeim (ots)
37154 Northeim, Holzhäuser Straße, Mittwoch, 31.12.2025, 09.50 Uhr
NORTHEIM (mil) -
Eine Polizeistreife wurde am Mittwochvormittag auf einen am Straßenrand geparkten Opel aufmerksam. Eine Überprüfung des angebrachten Kennzeichens ergab, dass dieses zuvor für ein anderes Fahrzeug ausgegeben wurde und als gestohlen gemeldet wurde.
Die Kennzeichen wurde durch die Polizei Northeim sichergestellt. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte ein 36-jähriger Mann als Täter ermittelt werden. Er muss sich nun wegen Urkundenfälschung verantworten.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle
Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell