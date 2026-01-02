Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von vier Kompletträdern - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Hillerser Straße, Mittwoch, 31.12.2025, 12.00 Uhr - Donnerstag, 01.01.2026, 06.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Im Tatzeitraum von Mittwoch, 12.00 Uhr bis Donnerstag, 06.00 Uhr wurden vier Kompletträder eines Pkw entwendet. Mindestens eine unbekannte Person montierte die Kompletträder im Wert von ca. 3500,00 Euro ab und stellte das Fahrzeug anschließend auf Betonsteine.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell