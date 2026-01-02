PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von vier Kompletträdern - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Hillerser Straße, Mittwoch, 31.12.2025, 12.00 Uhr - Donnerstag, 01.01.2026, 06.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Im Tatzeitraum von Mittwoch, 12.00 Uhr bis Donnerstag, 06.00 Uhr wurden vier Kompletträder eines Pkw entwendet. Mindestens eine unbekannte Person montierte die Kompletträder im Wert von ca. 3500,00 Euro ab und stellte das Fahrzeug anschließend auf Betonsteine.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 08:36

    POL-NOM: 54-jährige verunfallt auf winterglatter Fahrbahn und verletzt sich leicht

    Northeim (ots) - 37181 Hardegsen/ OT Lichtenborn, B241, Mittwoch, 31.12.2025, 18.30 Uhr NORTHEIM (mil) - Eine 54-jährige Frau aus Uslar befuhr am Mittwochnachmittag die B241 von Hardegsen in Richtung Uslar. Auf Höhe der Ortschaft Lichtenborn kam sie in einer dortigen Rechtskurve auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit von der winterglatten Fahrbahn ab und ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 08:30

    POL-NOM: Urkundenfälschung durch Anbringung von gestohlenen Kennzeichen

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Holzhäuser Straße, Mittwoch, 31.12.2025, 09.50 Uhr NORTHEIM (mil) - Eine Polizeistreife wurde am Mittwochvormittag auf einen am Straßenrand geparkten Opel aufmerksam. Eine Überprüfung des angebrachten Kennzeichens ergab, dass dieses zuvor für ein anderes Fahrzeug ausgegeben wurde und als gestohlen gemeldet wurde. Die Kennzeichen ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 08:23

    POL-NOM: 51-jähriger bei Ladendiebstahl erwischt - Zeugen müssen eingreifen

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Grafenhof, Mittwoch, 31.12.2025, 13.10 Uhr NORTHEIM (mil) - Ein 51-jähriger Mann entwendete aus einem Supermarkt im City-Center Northeim Lebensmittel im Wert von rund 6,00 Euro und passierte anschließend den Kassenbereich ohne die Ware zu bezahlen. Hier wurde er von der Kassiererin auf die Ware in seiner Jackentasche angesprochen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren