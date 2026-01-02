Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung durch Feuer an Bäumen

Uslar (ots)

Uslar, (go), Am Eichholz, (Waldweg) und OT Schoningen, Feldweg, (Nähe Gut Steimke), Donnerstag, der 01.01.2026, zwischen 00:00 Uhr und 14:20 Uhr. Unbekannte Personen zündeten einen Silvesterböller in einem Baum. Die örtliche Feuerwehr löschte den Brand. Der Baum musste anschließend gefällt werden, weil er einsturzgefährdet war. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Des Weiteren entdeckte ein Spaziergänger einen qualmenden Baumstumpf, der ebenfalls durch die Feuerwehr gelöscht wurde. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell