POL-NOM: Diebstahl aus Kino

Uslar (ots)

Uslar, (go), Dienstag, der 30.12.2025, 07:15 Uhr. Zwei bislang unbekannte, weibliche, (dunkel gekleidete), Personen verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zugang zum Haupteingang des Kinos und entwendeten zwei Kinosessel. Als sie von einem Zeugen angesprochen wurden, ließen sie die Sessel stehen und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

