PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl aus Kino

Uslar (ots)

Uslar, (go), Dienstag, der 30.12.2025, 07:15 Uhr. Zwei bislang unbekannte, weibliche, (dunkel gekleidete), Personen verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zugang zum Haupteingang des Kinos und entwendeten zwei Kinosessel. Als sie von einem Zeugen angesprochen wurden, ließen sie die Sessel stehen und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 12:12

    POL-NOM: Brand eines Müllcontainers

    Uslar (ots) - Uslar, (go), Küstriner Straße, Donnerstag, der 01.01.2026, 03:05 Uhr Ein 31- jähriger Anwohner aus Uslar meldete einen Brand eines Müllcontainers, der aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten ist. Der Brand wurde durch die örtliche Feuerwehr gelöscht. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 12:11

    POL-NOM: Sachbeschädigung durch Feuer an Bäumen

    Uslar (ots) - Uslar, (go), Am Eichholz, (Waldweg) und OT Schoningen, Feldweg, (Nähe Gut Steimke), Donnerstag, der 01.01.2026, zwischen 00:00 Uhr und 14:20 Uhr. Unbekannte Personen zündeten einen Silvesterböller in einem Baum. Die örtliche Feuerwehr löschte den Brand. Der Baum musste anschließend gefällt werden, weil er einsturzgefährdet war. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Des Weiteren entdeckte ein ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 09:09

    POL-NOM: Leichtkraftrad beschädigt - Zeugen gesucht

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Hinter der Kapelle, Donnerstag, 01.01.2026, 01.30 - 12.00 Uhr NORTHEIM (mil) - Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 01.30 Uhr und 12.00 Uhr wurde ein ordnungsgemäß abgestelltes Leichtkraftrad vermutlich durch ein selbstgebautes Sprengmittel beschädigt. Das Zweirad wurde zuvor unbeschädigt auf einem Parkplatz für Zweiräder durch den 49-jährigen Geschädigten abgestellt. Der Schaden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren