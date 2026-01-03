PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einweisung in die Psychiatrie nach Angriff gegen Einsatzkräfte

Northeim (ots)

37154 Northeim, Stadtgebiet, 02.01.2026, 17:55 Uhr

NORTHEIM (sch)

Am 02.01.2026 wird die Polizei Northeim zu Streitigkeiten entsandt. Bei Eintreffen der Polizei in der betroffenen Wohnung konnte der 52-Jährige Beschuldigte mit einem langen Schraubendreher in der Hand angetroffen werden. In der anderen Hand hielt er den Schlauch eines Feuerlöschers und zielte in Richtung der eingesetzten Beamten und Beamtinnen. Der Aufforderung beide Gegenstände loszulassen, kam der 52-Jährige zunächst nicht nach, sodass es zum Pfefferspray Einsatz durch die Polizei kam. Während der anschließenden ärztlichen Versorgung im unmittelbar hinzugezogenen Rettungswagen beleidigte der Beschuldigte die Rettungssanitäterin und versuchte einen Polizeivollzugsbeamten anzuspucken. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme versuchte der Beschuldigte außerdem einem eingesetzten Polizeibeamten ins Gesicht zu treten, welcher dies mit den Handflächen abwehren konnte, und einem weiteren Beamten mit einer ruckartigen Kopfbewegung nach hinten in die Magenkuhle zu stoßen. Durch die Einweisungskommission wurde eine Zwangseinweisung angeordnet. Während des Transportes in das Asklepios Fachklinikum in Göttingen versuchte der 52-Jährige die Rettungssanitäterin zu beißen. Dies gelang ihm aufgrund der Fixierung nicht.

Gegen den 52-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

