Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsteilnehmer schläft nach Silvesterparty betrunken am Steuer ein und fährt gegen Baum

Bad Gandersheim (ots)

37574 Einbeck OT Kreiensen, Hauptstraße 1, Donnerstag, 01.01.2026 um 05.55 Uhr

Ein 24-Jähriger Fahrzeugführer aus einem Einbecker Ortsteil befährt mit seinem Pkw am Neujahresmorgen die Hauptstraße von Billerbeck kommend in Richtung Kreiensen. Aufgrund von Sekundenschlaf und der Beeinflussung alkoholischer Getränke kommt er von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert deutlich über der Grenze einer absoluten Fahruntüchtigkeit.

Dem unverletzten Fahrzeugführer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Der Gesamtschaden wird auf 31.500 Euro geschätzt. (kla)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell