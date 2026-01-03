PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsteilnehmer schläft nach Silvesterparty betrunken am Steuer ein und fährt gegen Baum

Bad Gandersheim (ots)

37574 Einbeck OT Kreiensen, Hauptstraße 1, Donnerstag, 01.01.2026 um 05.55 Uhr

Ein 24-Jähriger Fahrzeugführer aus einem Einbecker Ortsteil befährt mit seinem Pkw am Neujahresmorgen die Hauptstraße von Billerbeck kommend in Richtung Kreiensen. Aufgrund von Sekundenschlaf und der Beeinflussung alkoholischer Getränke kommt er von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert deutlich über der Grenze einer absoluten Fahruntüchtigkeit.

Dem unverletzten Fahrzeugführer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Der Gesamtschaden wird auf 31.500 Euro geschätzt. (kla)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

    POL-NOM: Betrunkener Autofahrer mit Pkw im Graben durch die Polizei Northeim festgestellt

    Northeim (ots) - 37181 Hardegsen / Lichtenborn, Bundesstraße 241, Freitag, 02.01.2026, 03:20 Uhr NORTHEIM (sch) Am Freitag, in der Nacht vom 01.01. auf den 02.01., wird gegen 03:20 Uhr durch einen Bürger ein VW Passat mit zwei Insassen schräg im Straßengraben an der B241 gemeldet. Bei der Kontrolle durch die Polizei Northeim räumt der 47-jährige Autofahrer ein, ...

    POL-NOM: Diebstahl aus Kino

    Uslar (ots) - Uslar, (go), Dienstag, der 30.12.2025, 07:15 Uhr. Zwei bislang unbekannte, weibliche, (dunkel gekleidete), Personen verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zugang zum Haupteingang des Kinos und entwendeten zwei Kinosessel. Als sie von einem Zeugen angesprochen wurden, ließen sie die Sessel stehen und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, ...

    POL-NOM: Brand eines Müllcontainers

    Uslar (ots) - Uslar, (go), Küstriner Straße, Donnerstag, der 01.01.2026, 03:05 Uhr Ein 31- jähriger Anwohner aus Uslar meldete einen Brand eines Müllcontainers, der aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten ist. Der Brand wurde durch die örtliche Feuerwehr gelöscht. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei ...

