LPI-GTH: Kollision
Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)
Ein Sachschaden von insgesamt circa 12.000 Euro entstand am gestrigen Nachmittag bei einem Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Fahrer eines Seat befuhr den Bahnhofsweg in Stadtilm und beabsichtigte nach links in Richtung Griesheim abzubiegen. Dabei übersah er offenbar einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 55-jährigen Fahrer eines Skoda. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Aufgrund des Zusammenstoßes waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt. (jd)
