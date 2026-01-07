PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Kollision

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Ein Sachschaden von insgesamt circa 12.000 Euro entstand am gestrigen Nachmittag bei einem Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Fahrer eines Seat befuhr den Bahnhofsweg in Stadtilm und beabsichtigte nach links in Richtung Griesheim abzubiegen. Dabei übersah er offenbar einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 55-jährigen Fahrer eines Skoda. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Aufgrund des Zusammenstoßes waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
