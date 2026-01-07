PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: In Gewahrsam genommen

Gotha (ots)

Heute Nacht wurde in mehrere Fahrzeuge im Stadtgebiet eingebrochen und daraus Wertgegenstände entwendet. Teilweise waren die Fahrzeuge unverschlossen und es wurde somit potenziellen Tätern besonders leicht gemacht. Derzeit werden die Ermittlungen gegen einen 24-Jährigen (lybisch) geführt. Der Mann wurde in Unterbindungsgewahrsam genommen. Die Polizei warnt erneut davor, Gegenstände im Auto zu lassen und rät, die Fahrzeuge ordnungsgemäß zu verschließen sowie die Verschlusssicherheit bei Verlassen zu überprüfen. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

