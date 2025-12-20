PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SZ: Pressemeldung der PI SZ/PE/WF für den Bereich Salzgitter Lebenstedt und Thiede

Salzgitter Lebenstedt - Thiede (ots)

Verkehrsunfall

Salzgitter, Lebenstedt, Hüttenring/Theodor-Heuss-Str., 19.12.2025, 20:00 Uhr

Am Freitagabend befuhr eine 23-jährige Frau aus Salzgitter mit ihrem PKW Daimler Benz den Hüttenring. Als sie im Einmündungsbereich nach links in die Theodor-Heuss-Straße abbiegen wollte, verlor sie während des Abbiegevorgangs bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihren PKW und stieß gegen den Mast der dortigen Lichtsignalanlage. Die Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins hiesige Klinikum eingeliefert. Drei weitere Personen in dem Fahrzeug blieben glücklicherweise unverletzt.

Der Sachschaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Dienstschichtleiter Schulze, PHK
Telefon: 05341/ 1897-217
http://www.polizei.niedersachsen.de

