POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 19.12.2025.

Verletzte Person nach Verkehrsunfall.

Salzgitter, Gebhardshagen, Am Dorfrand, 18.12.2025 gegen 06:30 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass ein 18-jähriger Fahrer eines Pkw von der Straße Vor der Burg aus nach links in die Straße Am Dorfrand abbiegen wollte. Zu diesem Zeitpunkt war ein 36-jähriger Fußgänger im Begriff, die Straße zu überqueren. Der Fahrer des Pkw konnte den Unfall und den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Fußgänger erlitt durch die Kollision Verletzungen, die im örtlichen Klinikum in Salzgitter behandelt werden mussten. Die Polizei ermittelt die Unfallursache. Hinweisgebende werden gebeten, sich an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 zu wenden.

