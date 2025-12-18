Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.12.2025.

Wolfenbüttel (ots)

Täterschaft scheiterte bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Wolfenbüttel Herrenbreite, 07.12.2025, 12:00 Uhr bis 17.12.2025, 16:00 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft hatte versucht, sich den gewaltsamen Zugang durch ein Fenster in das Wohnhaus zu verschaffen. Hierbei scheiterten sie jedoch bereits an der Überwindung der Fensterläden. Ein Eindringen in das Wohnhaus erfolgte somit nicht. Es entstand glücklicherweise nur ein geringer Sachschaden. Hinweisgebende werden gebeten, sich an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 0331 933-0 zu wenden.

