PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.12.2025.

Wolfenbüttel (ots)

Täterschaft scheiterte bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Wolfenbüttel Herrenbreite, 07.12.2025, 12:00 Uhr bis 17.12.2025, 16:00 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft hatte versucht, sich den gewaltsamen Zugang durch ein Fenster in das Wohnhaus zu verschaffen. Hierbei scheiterten sie jedoch bereits an der Überwindung der Fensterläden. Ein Eindringen in das Wohnhaus erfolgte somit nicht. Es entstand glücklicherweise nur ein geringer Sachschaden. Hinweisgebende werden gebeten, sich an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 0331 933-0 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren