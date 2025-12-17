Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 17.12.2025

Wolfenbüttel (ots)

"Mehr Sicherheit - Mehr Rücksicht" - Neue Aktion der Verkehrssicherheitskampagne an Kitas und Schulen in Wolfenbüttel

Wolfenbüttel, Dezember 2025 - Im Rahmen der landesweiten Verkehrssicherheitskampagne der Landesverkehrswacht Niedersachsen setzt die Stadt Wolfenbüttel einen weiteren Schwerpunkt: An Kindertagesstätten und Schulen im Stadtgebiet wurden in den vergangenen Wochen aufmerksamkeitsstarke Banner angebracht, die alle Verkehrsteilnehmenden zu mehr Achtsamkeit im Straßenverkehr aufrufen.

Unter dem klaren Leitspruch "Achtsamkeit. Sicherheit." erinnern die Banner insbesondere in der dunkleren Jahreszeit daran, vorsichtig und rücksichtsvoll zu fahren. Gerade Kinder sind im Straßenverkehr besonders schutzbedürftig - vor allem in den Morgen- und Nachmittagsstunden, wenn es dämmert oder dunkel ist.

"In der Herbst- und Winterzeit sind Fahrradfahrende und auch zu Fuß Gehende häufig schlechter zu erkennen. Umso wichtiger ist es, dass Autofahrende ihre Geschwindigkeit anpassen und besonders aufmerksam unterwegs sind", betonen Claudia Fricke von der Polizei Wolfenbüttel und Svea Neumann von der Stadt Wolfenbüttel. Die Banner sollen dabei helfen, den Blick für diese Gefahrensituationen zu schärfen.

Ergänzend zu den Bannern haben alle Kindertagesstätten und Schulen zu Beginn des Schuljahres Warnwesten erhalten. Diese tragen dazu bei, die Sichtbarkeit der Kinder auf dem Schul- und Kindergartenweg deutlich zu erhöhen und ein gemeinsames Zeichen für mehr Verkehrssicherheit zu setzen.

Die Aktion ist Teil der Kampagne "Mehr Miteinander - Mehr Achtung", mit der die Landesverkehrswacht Niedersachsen 2025 das Ziel verfolgt, das Bewusstsein für gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr nachhaltig zu stärken. Die Stadt Wolfenbüttel unterstützt diese Zielsetzung aktiv und hilft bei der Umsetzung der konkreten Maßnahmen.

Alle Verkehrsteilnehmenden sind aufgerufen, insbesondere im Umfeld von Schulen und Kitas besonders vorsichtig zu fahren, aufmerksam zu bleiben und Verantwortung füreinander zu übernehmen - denn Verkehrssicherheit beginnt mit Rücksicht.

