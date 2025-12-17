Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 17.12.2025.

Salzgitter (ots)

Polizei gibt Warnhinweise bei Nutzung sogenannter Keyless Go Fahrzeugschlüssel.

Salzgitter, An der Zwergenkuhle, 17.12.2025 gegen 01:45 Uhr.

Die Polizei Salzgitter möchte den folgenden Sachverhalt nutzen, um auf Gefahren eines sogenannten Keyless Go Zugangssystems für Fahrzeuge aufmerksam zu machen.

In der Tatnacht hatte die unbekannte Täterschaft versucht, einen geparkten Audi A8 zu entwenden. Ermittlungen deuten darauf hin, dass die Täterschaft mittels eines Signalempfängers versucht hatte, den mit einem Keyless Go Schlüsselsystem gesicherten Pkw zu entwenden.

Aus nicht bekannten Gründen ließen die Täter jedoch von ihrem Vorhaben ab und es kam nicht zur Erbeutung des Pkw.

Wir möchten diesen Sachverhalt aufgreifen, um Sie über die Sicherheitsrisiken zu informieren.

Komfort mit Risiko: Warum schlüssellose Autos leichter gestohlen werden können:

Schlüssellose Zugangssysteme wie "Keyless Go" gelten für viele als Inbegriff von Komfort. Türen öffnen sich automatisch, der Motor startet per Knopfdruck - der Schlüssel muss nicht mehr in die Hand genommen werden. Hierbei darf ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko nicht aus den Augen verloren werden: Fahrzeuge mit solchen Zugangssystemen sind für Autodiebe deutlich leichter zu entwenden als Autos mit einem klassischen Schlüssel.

Das Prinzip hinter "Keyless Go" basiert auf einer mittels Funk übertragenen Technik. Das schlüssellose Zugangssystem sendet kontinuierlich ein Signal aus. Erkennt das Fahrzeug das Signal in unmittelbarer Nähe, entriegelt es sich in der Regel selbstständig, ein Starten des Motors kann erfolgen. Ist der Motor gestartet, läuft dieser weiter - auch dann, wenn sich der Schlüssel nicht mehr in unmittelbarer Nähe befindet.

Diese Technik nutzt die professionelle Täterschaft aus. Mit entsprechenden Geräten kann das Funksignal des Schlüssels abgefangen und künstlich verlängert werden. Auf diese Weise wird dem Fahrzeug vorgetäuscht, dass sich der Schlüssel in unmittelbarer Nähe befindet. Das Auto lässt sich somit öffnen und wegfahren. Oftmals werden keine sichtbaren Spuren hinterlassen.

Wir möchten sie sensibilisieren, um sich vor dieser Art des Diebstahls zu schützen. Sie haben hierzu verschiedene Möglichkeiten: Ein wirksamer Schutz ist, darauf zu verzichten, sofern die Technik nicht ausreichend abgesichert ist. Sprechen sie mit ihrem Fachhändler des Vertrauens, ob die Möglichkeit besteht, die Funktion zu deaktivieren.

Parken sie ihr Fahrzeug nach Möglichkeit in einer Garage. Legen sie den Fahrzeugschlüssel nicht in der Nähe von Türen oder Fenstern im Nahbereich ihres Fahrzeuges ab. Nutzen sie spezielle Schutzhüllen oder Behältnisse mit Abschirmung, um das Funksignal zu blockieren. Ob diese wirksam sind, lässt sich leicht überprüfen: Öffnet sich das Auto mit abgeschirmtem Schlüssel nicht mehr, ist der Schutz ausreichend.

Zusätzliche mechanische Sicherungen erhöhen den Aufwand für Diebe erheblich. Dies können beispielhaft Lenkradkrallen, Gangschaltungs- oder Pedalsperren sein. Je länger und aufwendiger die Tatphase ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Täter aufgeben. Ein moderner Komfort sollte nicht auf Kosten der Sicherheit gehen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell