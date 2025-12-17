Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 17.12.2025.

Salzgitter (ots)

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Zeugenaufruf.

Salzgitter-Bad, Marktplatz, 11.12.2025, 22:00 Uhr bis 12.12.2015, 09:30 Uhr.

Zur Tatzeit fand im Rosengarten in Salzgitter-Bad die Veranstaltung "Lichterzauber" statt. Dieses Event lief bereits seit dem 28.11.2025.

Für eine schöne Illumination wurden bereits im Vorfeld zahlreiche Lichter installiert, damit wunderschöne Anblicke entstehen und die Vorfreude zum bevorstehenden Weihnachtsfest steigt. Leider konnte es die unbekannte Täterschaft nicht lassen, mehrere Lichtinstallationen abzubauen. Die installierten Lichtschläuche wurden zum Teil herausgerissen und entwendet. Die montierten LED-Eiszapfen wurden teilweise beschädigt und in umliegende Büsche und Sträucher geworfen. Nicht nur die Polizei ist bezüglich dieser Sachbeschädigung sichtlich enttäuscht.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Salzgitter-Bad nach Hinweisgebenden. Bitte melden Sie sich unter 05341 825-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell