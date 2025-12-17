PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 17.12.2025.

Salzgitter (ots)

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Zeugenaufruf.

Salzgitter-Bad, Marktplatz, 11.12.2025, 22:00 Uhr bis 12.12.2015, 09:30 Uhr.

Zur Tatzeit fand im Rosengarten in Salzgitter-Bad die Veranstaltung "Lichterzauber" statt. Dieses Event lief bereits seit dem 28.11.2025.

Für eine schöne Illumination wurden bereits im Vorfeld zahlreiche Lichter installiert, damit wunderschöne Anblicke entstehen und die Vorfreude zum bevorstehenden Weihnachtsfest steigt. Leider konnte es die unbekannte Täterschaft nicht lassen, mehrere Lichtinstallationen abzubauen. Die installierten Lichtschläuche wurden zum Teil herausgerissen und entwendet. Die montierten LED-Eiszapfen wurden teilweise beschädigt und in umliegende Büsche und Sträucher geworfen. Nicht nur die Polizei ist bezüglich dieser Sachbeschädigung sichtlich enttäuscht.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Salzgitter-Bad nach Hinweisgebenden. Bitte melden Sie sich unter 05341 825-0.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 13:16

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 16.12.2025: Auto überschlägt sich bei Peine

    Peine (ots) - Gegen 10:00 Uhr am 16.12.2025 kam ein Daihatsu zwischen Dungelbeck und Woltorf von der K47 ab. Der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Die 45-jährige Fahrerin verlor auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle und kam nach rechts von der Straße ab. Im Grünstreifen überschlug sich das Fahrzeug. Die Fahrerin zog sich leichte ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 12:13

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 16.12.2025.

    Salzgitter, Thiede (ots) - Minderjähriger Radfahrer erlitt bei Verkehrsunfall nicht unerhebliche Verletzungen. Salzgitter, Thiede, Panscheberg/Am Sportpark, 15.12.2025 gegen 16:15 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass eine 53-jährige Fahrerin eines Pkw in der Ortschaft Thiede den Panscheberg befuhr. Aus bislang unbekannten Gründen sei plötzlich ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 15:12

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 15.12.2025

    Wolfenbüttel / Braunschweig (ots) - Verfolgungsfahrt mit Gefährdung des Straßenverkehrs Wolfenbüttel, Groß Stöckheim über die A36 nach BS-Heidberg, Sachsendamm/ Stettinstraße, 14.12.2025 gegen 02:30 Uhr Ein 45-Jähriger fuhr laut Zeugenangaben mit überhöhter Geschwindigkeit und mutmaßlich alkoholisiert mit einem Pkw von der Gebrüder-Welger-Straße in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren