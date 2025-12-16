Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 16.12.2025.

Salzgitter, Thiede (ots)

Minderjähriger Radfahrer erlitt bei Verkehrsunfall nicht unerhebliche Verletzungen.

Salzgitter, Thiede, Panscheberg/Am Sportpark, 15.12.2025 gegen 16:15 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass eine 53-jährige Fahrerin eines Pkw in der Ortschaft Thiede den Panscheberg befuhr. Aus bislang unbekannten Gründen sei plötzlich ein 12-jähriger Radfahrer vom Bürgersteig aus auf die Straße gefahren. Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte ein Zusammenstoß mit dem Radfahrer nicht mehr verhindert werden. Der Junge erlitt durch die Kollision nicht unerhebliche Verletzungen, die in einem Klinikum in Braunschweig ärztlich begutachtet werden mussten. Die Polizei Thiede ermittelt die Unfallursache und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05341 941730 zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell