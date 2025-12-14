Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 14.12.2025 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt

Salzgitter (ots)

Einbruchdiebstahl in Lagerhalle,

38229 Salzgitter-Salder, Hinter dem Knick, Mittwoch, 10.12.25, 16:30 Uhr - Samstag, 13.12.25, 11:00 Uhr:

Im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Samstagmittag kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Lagerhalle in Salzgitter-Salder. Bislang unbekannte Täter verschafften gewaltsam durch eine Tür unberechtigten Zutritt in die Lagerhalle. Dort wurden die Räumlichkeiten durchwühlt und schließlich mehrere Reifensätze sowie Werkzeuge entwendet. Anschließend entkamen die Täter unerkannt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf eine fünfstellige Summe. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet; die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die auffällige Beobachtungen getätigt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter 05341-18970 zu melden.

Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte,

38226 Salzgitter, Albert-Schweitzer-Straße, Sonntag, 14.12.25, 00:20 Uhr:

Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte vor einer Gaststätte in der Albert-Schweitzer-Straße. Der Gastwirt hatte die Polizei verständigt, da ein alkoholisierter Mann andere Gäste angepöbelt hatte und die Örtlichkeit nicht verlassen wollte. Die Beamten konnten den 36-jährigen Verursacher aus dem Landkreis Peine in der Gaststätte antreffen. Er begleitete die Beamten zunächst kooperativ zur Klärung des Sachverhaltes sowie einer Identitätsfeststellung vor die Tür. Hier kam jedoch plötzlich der 31-jährige, ebenfalls stark alkoholisierte Bruder des Verursachers (im Landkreis Peine wohnhaft) dazu. Dieser schien mit den polizeilichen Maßnahmen gegen seinen Bruder nicht einverstanden zu sein und schubste einen Beamten weg. Die Brüder verhielten sich nun beide unkooperativ und aggressiv. Erst nach dem Eintreffen weiterer Einsatzkräfte konnten sie schließlich überwältigt werden. Da sich beide weiterhin aggressiv zeigten, mussten sie zur Verhinderung weiterer Straftaten bis zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam untergebracht werden. Auch ein weiterer Gast der Lokalität (40 Jahre alt aus Salzgitter) solidarisierte sich während der polizeilichen Maßnahmen mit den Brüdern und versuchte den Polizeieinsatz zu stören. Daraufhin wurde dem Mann ein Platzverweis ausgesprochen. Da er diesem nicht nachkam und weiterhin versuchte, die Maßnahmen zu stören, wurde auch er dem Polizeigewahrsam zugeführt. Bei dem Beschuldigten zum tätlichen Angriff wurde eine Alkoholisierung von knapp 2 Promille festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu. Gegen die beiden anderen Männer wurden aufgrund ihres Verhaltens Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

