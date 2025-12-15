Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 15.12.2025

Wolfenbüttel / Braunschweig (ots)

Verfolgungsfahrt mit Gefährdung des Straßenverkehrs

Wolfenbüttel, Groß Stöckheim über die A36 nach BS-Heidberg, Sachsendamm/ Stettinstraße, 14.12.2025 gegen 02:30 Uhr

Ein 45-Jähriger fuhr laut Zeugenangaben mit überhöhter Geschwindigkeit und mutmaßlich alkoholisiert mit einem Pkw von der Gebrüder-Welger-Straße in Richtung Groß Stöckheim. Am Ortsausgang Groß Stöckheim in Richtung Salzgitter-Thiede konnte das Fahrzeug am Straßenrand stehend angetroffen werden. Beim Herantreten der Beamten/-innen an den Pkw entzog sich der 45-jährige Fahrzeugführer plötzlich der Kontrolle und flüchtete über die A36 in Richtung Braunschweig. Die Haltesignale des Streifenwagens ignorierte der Fahrer. Auf der Autobahn kam es schließlich zu einem Beinaheunfall zwischen dem flüchtigen Pkw und einem Streifenwagen. An der Ausfahrt Heidberg fuhr der 45-Jährige schließlich von der Autobahn ab. Der Mann setzte seine Fahrt über den Sachsendamm in Richtung Stettinstraße fort. Dabei fuhr er über einen Bordstein und verlor die Kontrolle über den Pkw, sodass er letztlich mit einer Straßenlaterne kollidierte. Der Fahrer blieb unverletzt, er hatte eine Atemalkoholkonzentration von knapp 1,5 Promille. Eine Blutprobe wurde ihm abgenommen und der Pkw konnte sichergestellt werden. Schließlich stellte sich heraus, dass der 45-jährige den Pkw unbefugt in Gebrauch nahm, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Ein Strafverfahren wegen der unbefugten Ingebrauchnahme eines Pkw sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. Hinzu kommen noch entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren.

