Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 16.12.2025: Auto überschlägt sich bei Peine

Peine (ots)

Gegen 10:00 Uhr am 16.12.2025 kam ein Daihatsu zwischen Dungelbeck und Woltorf von der K47 ab. Der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Die 45-jährige Fahrerin verlor auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle und kam nach rechts von der Straße ab. Im Grünstreifen überschlug sich das Fahrzeug. Die Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Eine 85-jährige Beifahrerin blieb unverletzt, wurde aber vorsorglich mit der Fahrerin ins Krankenhaus Peine eingeliefert. Während der Unfallaufnahme und der Fahrzeugbergung musste die Straße vorübergehend gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel
Polizeikommissariat Peine
Malte Jansen, POK
Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 05171 / 99 9-107
malte.jansen@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

