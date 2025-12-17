Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 17.12.2025.

Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls aus Rohbau.

Salzgitter, Lichtenberg, Prunzelberg, 14.12.2025, 23:30 Uhr bis 15.12.2025, 07:30 Uhr.

Bisherige Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass die unbekannte Täterschaft sich einen gewaltsamen Zugang durch eine Baustellentür in den Rohbau verschaffte. Im Tatverlauf wurden verschiedene Werkzeuge und insbesondere Kupferkabel erbeutet. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf eine hohe fünfstellige Summe.

Bei den Ermittlungen wird nicht ausgeschlossen, dass zum Abtransport der Beute ein Fahrzeug benutzt wurde. Aus diesem Grund bittet die Polizei in Lebenstedt unter der Telefonnummer 05341 1897 0 um Zeugenhinweise.

