Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.12.2025.

Salzgitter (ots)

Polizei ermittelt in drei Fällen wegen schwerer Einbruchsdelikte.

Salzgitter, Bad, Friedrich-Ebert-Straße, dortiges Vereinsheim, 16.12.2025, 19:00 Uhr bis 17.12.2025, 16:00 Uhr.

Salzgitter, Thiede, dortige Kinderbetreuungseinrichtung, 16.12.2025, 11:30 Uhr bis 17.12.2025, 09:00 Uhr.

Salzgitter, Bad, Braunschweiger Straße, dortiger Kleingartenverein, 15.12.2025, 15:00 Uhr bis 17.12.2025, 14:00 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft hatte sich an der Eingangstür des Vereinsheims zu schaffen gemacht. Unter Gewaltanwendung auf diese drang die unbekannte Täterschaft in das Tatobjekt ein und erbeutete eine Musikbox. Hierdurch entstand ein Schaden in einer mindestens niedrigen vierstelligen Höhe.

Die Betreuungseinrichtung für Kinder war Ziel der Täterschaft. Im Tatverlauf wurde versucht, ein auf dem Gelände befindlichen Bauwagen aufzubrechen. Aus nicht bekannten Gründen scheiterten jedoch die Täter an ihrem Vorhaben und gelangten nicht in den Bauwagen. Es wurde ein Schaden von mindestens 1.000 Euro verursacht.

Auch der Kleingartenverein in der Braunschweiger Straße war das Ziel der Täterschaft. In mindestens einem bekannt gewordenen Fall wirkte die Täterschaft gewaltsam auf ein Vorhängeschloss ein und konnten auf diese Weise ein Gartenhaus betreten. Hierbei erbeuteten sie insbesondere Gartengeräte, Werkzeuge und Werkmaschinen und verursachten einen Schaden von annähernd 1.000 Euro.

Hinweisgebende zu den Tatorten in Salzgitter-Bad werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 05341 825-0 zu melden. Für den Bereich Thiede nimmt die dortige Polizei unter der Telefonnummer 05341 941730 ihre Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell